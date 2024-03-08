Enis Arıkan, Ağır Yaşamlar’a sesiyle konuk oluyor

Enis Arıkan’ın seslendirme sonrası Dr. Now'u seslendiren Dündar Müftüoğlu ile çekilen videosu aşağıdaki linktedir

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Dr. Nowzaradan’ın 270 kilonun üzerindeki hastalarının zayıflama yolculuğunu anlatan Ağır Yaşamlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok izlenen realite şovlar arasında yer alıyor. 10 sezondur TLC’de yayınlanan şovun yeni sezonunda izleyicileri sürpriz bir ses bekliyor.

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sesiyle Ağır Yaşamlar’ın konuğu oldu.

20 Mart Çarşamba günü saat 15.30’da yayınlanacak ikinci bölümde, Dr. Now’un hastası William’ı, oyuncu Enis Arıkan seslendirecek. Pozitif enerjisini sesine yansıtan Arıkan, Ağır Yaşamlar’ın yeni bölümüne harika bir iz bırakacak.

Ağır Yaşamlar, yeni sezonuyla 13 Mart Çarşamba 15.30’da TLC’de başlıyor.



TLC Kanal Bilgileri; Digiturk 30, D-Smart 36, Kablo TV 34, Tivibu 53, TV+ 30 Türksat 4A, S Sport Plus.