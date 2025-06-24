Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği Pako eşliğinde otomobilin her yeri didik arandı. Pako'nun direksiyonun alt kısmına duyarlılık göstermesi ile sökülen gizli bölmede 102 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. (31), H.K. (48) ve M.G. (35) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.(DHA)

Kaynak: DHA