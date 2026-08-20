Ankara’da özlük hakları ve talepleri için eylem yapan gaziler, Güvenpark’ın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne geldi. Gaziler, bir süre Uyum Evi’ne götürüldükten sonra yeniden bir araya gelerek Bakanlık önünde oturma eylemine başladı.

Eylem sırasında gaziler, bir bakan yardımcısıyla da görüştü. Ancak görüşülen bakan yardımcısının gazilerin taleplerinden sorumlu olmadığı, engelliler alanında görev yaptığı belirtildi. Gerçekleşen görüşmeden gazilerin talepleri konusunda herhangi bir sonuç çıkmadı.

Görüşmenin ardından eylemlerine devam etme kararı alan gaziler, Güvenpark’taki eylemde olduğu gibi Bakanlık önünde yatacaklarını ifade etti.

Gazilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önündeki oturma eylemini gece boyunca da sürdürmesi bekleniyor.