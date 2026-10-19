İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli süreçte tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ekim ayının 16, 17 ve 18’inci günlerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Murat Ağırel hakkında karar verildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldüğü öğrenildi. Savcılıkta ifadesi alınan Ağırel, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Hâkimlikteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ağırel hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi. Böylece kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada gazeteci Murat Ağırel ile ilgili yeni bir aşamaya geçildi.

Kara para aklama iddiaları mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla aklandığı iddiaları üzerine başlatıldı.

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar doğrultusunda mali işlemler incelenirken, farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, adli işlemler için İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık, şüphelilerden 15’i hakkında tutuklama talebinde bulunurken 2 kişi için adli kontrol uygulanmasını istedi.

Ömer Sarıgül de tutuklanan isimler arasında

Soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirilen isimler arasında Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül de yer aldı. Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem ve Zekeriya Yasemin’in de tutuklandığı aktarıldı.

Murat Ağırel hakkında verilen tutuklama kararıyla birlikte soruşturma yeniden gündeme geldi. Dosya kapsamında yürütülen incelemelerin ve adli sürecin ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.