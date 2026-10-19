Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu dolayısıyla gittiği Kırgızistan’da temaslarını sürdürdü.

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Bişkek Büyükelçiliğinde temaslarda bulundu

Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile birlikte Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaret sırasında Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Büyükelçilik personeline başarı dileği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçilikte görev yapan personele başarılar diledi.

Kurtulmuş paylaşımında, “Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi