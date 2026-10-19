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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçilikte görev yapan personele başarılar diledi.

Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile birlikte Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaret sırasında Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu dolayısıyla gittiği Kırgızistan’da temaslarını sürdürdü.

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