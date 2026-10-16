Fon soruşturması haberleri nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür, emniyette verdiği ifadede “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamasını reddetti. Özgür, haberini Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları ve savcılık duyurularına dayandırdığını belirtti. İfadesinde haberinde gizlilik kararı alınan herhangi bir evrak veya belgenin yer almadığını vurgulayan Özgür, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat (KVKK) kapsamındaki bilgilerin de haberde bulunmadığını ifade etti.

Habere konu olan bilgilerin, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in televizyonda açıkladığı 141 kişilik “en çok kazananlar” listesine ilişkin açıklamalarıyla bağlantılı olduğunu belirten Özgür, listenin içeriğini değil, Bakan’ın kamuoyuna yaptığı açıklamayı haberleştirdiğini söyledi.

Özgür, emniyet ifadesinde, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.