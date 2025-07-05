Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ardahan'ın Damal ilçesinde bulunan Damal Bebek Evi'ni ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakan Özdemir paylaşımda, “Ardahan'ın Damal ilçesinde, bölgenin yıllardır süregelen kültürel birikimini kadın emeğiyle geleceğe taşıyan Damal Bebek Evi’ni ziyaret ettik. Her biri el emeğiyle işlenen bu bebekler yörenin kültürel hafızasını taşıyan birer miras. Üretim süreci sayesinde kadınlar hem ekonomik olarak güçleniyor hem de geleneksel sanatlarımızı yaşatma sorumluluğunu üstleniyor. Bu kıymetli çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kadın Emeğiyle Yaşatılan Kültürel Miras

Damal bebeklerinin, bölgeye özgü geleneksel kıyafetlerle hazırlanarak kültürel hafızayı koruduğunu vurgulayan Özdemir, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini destekleyen bu tür projelerin önemine dikkat çekti.

Ardahan'ın Damal ilçesinde, bölgenin yıllardır süregelen kültürel birikimini kadın emeğiyle geleceğe taşıyan Damal Bebek Evi’ni ziyaret ettik.



Her biri el emeğiyle işlenen bu bebekler yörenin kültürel hafızasını taşıyan birer miras. Üretim süreci sayesinde kadınlar hem ekonomik… pic.twitter.com/sn1mNVLLHs — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) July 5, 2025