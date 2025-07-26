Ayvalık merkezli üretici Nova Vera’nın kurucusu Bahar Alan, zeytinyağının Türkiye’nin en değerli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu belirterek, “Zeytinyağımızı özellikle Japonya ve ABD gibi denizaşırı ülkelere ihraç ediyoruz. 740 polifenol değerine sahip yağımız, sağlık bilinci yüksek pazarlarda ilk sırada tercih ediliyor,” dedi.

Türkiye’nin zeytinyağı üretiminde güçlü bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Alan, 98 çeşit zeytin ağacına sahip ülkemizin bu zenginliğini gastronomi ile birleştirerek küresel başarı hedeflediklerini kaydetti.

Gastronomi Turizminde Hedef Büyütüldü

Ayvalık’ta başlayan "Tadımlık Ayvalık Mutfağı" projesi kapsamında, bölgenin göç kültürü ve geleneksel lezzetleri gün yüzüne çıkarılacak. Bahar Alan, “Saklı kalmış zeytin türlerini keşfedeceğiz, kaybolmaya yüz tutmuş tarifleri sofralara geri getireceğiz. Zeytinyağı yemek eşleşmeleriyle sofralarda yepyeni deneyimler sunacağız,” açıklamasında bulundu.

Zeytinyağlı Dondurma ile Çocuklara Sağlıklı Tatlar

Projenin şeflerinden Aylin Yazıcıoğlu, zeytinyağının sadece pişirme aracı değil, yemeklerin karakterini belirleyen bir unsur olduğuna dikkat çekti. Yazıcıoğlu, “Tatlılardan bakliyatlara, kızartmalardan dondurmaya kadar zeytinyağını her alanda kullanıyoruz. Özellikle çeşnili zeytinyağlı dondurma, çocukların ilgisini çekiyor ve onları sağlıklı yağlarla tanıştırıyor,” dedi.

Zeytinyağı ile Lezzet Rotası: Ayvalık'tan Dünyaya

Ayvalık'ta başlatılan bu gastronomi hareketi, sadece turizm açısından değil, zeytinyağının marka değerini artırmak açısından da önemli bir adım. Bahar Alan, uluslararası organizasyonlar ile Türk zeytinyağını dünya sofralarına taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye’nin eşsiz zeytinyağı mirası, Ayvalık mutfağıyla birleşerek yeni bir turizm ve lezzet rotasına dönüşüyor.