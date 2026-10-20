Eskişehir'deki cinayetle ilgili 1 zanlı tutuklandı

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Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi, 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 9 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 25 kişi, 2-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 55 kişi, 2 yılın altında hapis cezası bulunan 79 kişi yakalandı. Yakalanan 169 kişi adli makamlara sevk edildi.

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