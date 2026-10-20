Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar uluslararası kamuoyunda gündem oldu. İngiliz gazetesi The Sun, 19 Ekim'de yayımladığı haberinde Kim Jong-un'un ağır bir beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve tedavi amacıyla Çin'e sevk edildiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarına yer verdi.

ACİL OLARAK ÇİN'E GÖTÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre Kim Jong-un, Kuzey Kore'deki sağlık imkanlarının yetersiz olması nedeniyle Çin'in başkenti Pekin'e götürüldü. Kuzey Kore liderinin Peking Union Medical College Hastanesinde acil tedavi altına alındığı ileri sürüldü.

Ancak Kim'in hastaneye kaldırıldığına veya beyin kanaması geçirdiğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

KİM JONG-UN ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada yayılan iddialar, Kim Jong-un'un hayatını kaybettiği yönündeki söylentileri de beraberinde getirdi.

Çin Demokrasi Partisi Başkanı olarak bilinen Wanjun Xie, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kuzey Kore liderinin beyin kanaması sonrasında yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Ancak Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kuzey Kore ve Çin makamlarından da iddiaları doğrulayan bir açıklama gelmedi.

SON OLARAK 11 EKİM'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Kim Jong-un'un son kamuoyu önündeki faaliyetlerinden biri, 11 Ekim'de başkent Pyongyang'daki savunma müzesine gerçekleştirdiği ziyaret oldu. Kuzey Kore devlet medyası, söz konusu ziyarete ilişkin görüntüleri 13 Ekim'de yayımladı.

Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin geçmiş yıllarda da benzer iddialar ortaya atılmış, ancak bu söylentilerin bir kısmı daha sonra gerçeği yansıtmamıştı.

GÖZLER KUZEY KORE'DEN GELECEK AÇIKLAMADA

Kuzey Kore uzmanı Benedict Rogers, Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin iddiaların ardından yönetimin kamuoyuna yeni görüntüler sunabileceğini belirtti.

20 Ekim itibarıyla Kim Jong-un'un komaya girdiği, Çin'de tedavi gördüğü veya hayatını kaybettiği yönündeki iddialar doğrulanmış değil.