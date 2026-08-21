Ankara Valisi Yakup Canbolat, Sincan’da bir dizi ziyaret ve temas gerçekleştirdi. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından karşılanan Canbolat, ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret programına Sincan Kaymakamlığı ve Sincan Belediyesi ile başlayan Vali Canbolat, ilçenin gelişimine yönelik projeleri değerlendirdi. Görüşmelerde yatırımların güçlendirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Sincan Kaymakamı Levent Kılıç’ı belediyede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sincan için istişare ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Esnafın taleplerini dinledi

Program kapsamında Sincan esnafıyla da bir araya gelen Vali Canbolat, esnafın talep ve görüşlerini dinledi. Canbolat, ilçe esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Vali Canbolat’ın bir sonraki durağı Sincan 1. Bölge Organize Sanayi Bölgesi oldu. Burada yürütülen çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi alan Canbolat, bölgedeki üretim, istihdam ve yatırım faaliyetlerini yerinde değerlendirdi.

Şehit ailesini ziyaret etti

Ziyaret programında şehit Haydar Çetin’in ailesi de yer aldı. Vali Canbolat, şehidin annesi Şükran Çetin ve babası Dilaver Çetin’i ziyaret ederek aileyle bir araya geldi. Canbolat, şehit Haydar Çetin’i rahmet ve minnetle andı.

Sincan’daki temaslarını tamamlayan Ankara Valisi Yakup Canbolat’ın ilçe programı, devam eden çalışmaların yerinde değerlendirilmesi ve kurumlar arası istişarelerin ardından sona erdi.