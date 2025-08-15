İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ

İLANEN TEBLİĞİ



Başhekimliğimiz Mamak 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli İşçi Sürücü kadrosunda görev yapan 53686376532 T.C Kimlik Numaralı, 02.10.1983 Kırıkkale doğumlu, Yasin BOZANBAŞI, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.07.2025 tarihli ve 82040698-903.08.02-282496394 sayılı yazısının Üst Disiplin Kurulunun 18.07.2025 tarihli ve 2025/XV-1-8 sayılı kararına istinaden “İŞTEN ÇIKARMA” kararı verilmiştir. Adı geçenin kayıtlı iletişim bilgilerinden ulaşılamaması ve ikamet adresinde bulunmadığından tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

