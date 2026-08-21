Ankara’da hak arayışlarını sürdüren madenciler, Enerji Bakanlığı'nın önündeki eylemleri sırasında 6. kez gözaltına alındı. Gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılan madenciler, mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu.

Üç bakan yardımcısının görevlendirmesi ve iş teftiş raporu sonucuna göre ödeneceği belirtilen hakların henüz ödenmediğini ifade eden madenciler, ödemeler yapılmadan Ankara’dan ayrılmayacaklarını belirtti.

Madenciler, bugün saat 11.00’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda olacaklarını duyurarak, “Gidilmesi gereken her yere gideceğiz” mesajı verdi.

Madenciler, haklarını alana kadar Ankara’daki eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.