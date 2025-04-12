Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, sınav sürecindeki stresin gençlerin sindirim sistemini doğrudan etkilediğini ifade etti. Prof. Dr. Bilgiç, “YKS’ye hazırlanan öğrencilerde özellikle sınav yaklaştıkça artan stres, mide ve bağırsak sisteminde çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Bu durum kendini şişkinlik, mide ağrısı, kabızlık ya da ani ishal atakları gibi belirtilerle gösterebilir. Sindirim sistemi, ruh halinden çok kolay etkilenir; stres düzeyi arttığında mide asidi artar, bağırsak hareketleri bozulur. Bu yüzden stres yönetimi sadece ruh sağlığı için değil, beden sağlığı için de hayati bir rol oynar” dedi.

‘FİZİKSEL AKTİVİTE ÇOK ÖNEMLİ’

Prof. Dr. Bilgiç, beslenme düzenine dikkat edilmesinin yanı sıra fiziksel hareketin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Bilgiç, “Bu dönemde gençlerin fast food, gazlı içecekler ve enerji içeceklerinden uzak durması gerekiyor. Bu tür ürünler mide asidini artırarak hazımsızlığa neden olabilir. Ayrıca öğrenciler saatlerce masa başında kaldıkları için hareketsiz yaşam bağırsak tembelliğine yol açabiliyor. Her gün en az 2,5 litre su içilmeli ve kısa yürüyüşlerle beden hareketlendirilmelidir. Hatta ders çalışırken bile 45 dakikada bir kısa molalar vererek yürümek, hem sindirim sistemini destekler hem de zihinsel performansı artırır” diye konuştu.

‘VİTAMİN EKSİKLİĞİ UNUTKANLIĞA YOL AÇABİLİR’

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir ise öğrencilerin başarılarını olumsuz etkileyebilecek gizli tehlikelerden biri olan vitamin ve mineral eksikliklerine dikkat çekti. Doç. Dr. Demir, “Demir, B12 vitamini ve folik asit eksiklikleri öğrencilerde unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve öğrenme zorluklarına neden olabilir. Bu belirtiler çoğu zaman sınav stresine bağlansa da aslında altında biyokimyasal bir sebep olabilir. Özellikle et ve yeşil yapraklı sebzeleri az tüketen öğrencilerde bu eksiklikler daha sık görülüyor. Bu yüzden öğrenciler yılda en az bir kez kan sayımı yaptırmalı, gerekiyorsa takviye desteği almalı” ifadelerini kullandı.

‘MULTİVİTAMİNLER DOKTOR TAVSİYESİYLE ALINMALI’

Doç. Dr. Demir, takviye kullanımı konusunda da gençleri ve ailelere şu uyarılarda bulundu:

“Multivitaminler doktor tavsiyesiyle alınmalı. Eksikliği olmayan bir vitamini fazladan almak hem işe yaramaz hem de bazı durumlarda vücuda zarar verebilir. Ayrıca öğrenciler ders çalışırken fazla miktarda çay ve kahve tüketme eğiliminde olabiliyor. Oysa bu içecekler demir emilimini azaltarak kansızlığa yol açabilir. Günde bir fincan kahve ve en fazla üç bardak çay öneriyoruz. Bitki çayları, özellikle rezene, melisa ve papatya gibi rahatlatıcı etkili çaylar tercih edilebilir.”

‘OMEGA 3 STRESİ AZALTIR, HAFIZAYI DESTEKLER’

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Diyetisyen Asya Naz Al ise sınav dönemindeki yoğun tempoda sağlıklı beslenmenin sadece fiziksel dayanıklılığı değil, aynı zamanda mental dayanıklılığı da artırdığını belirtti. Al, “Omega 3 yağ asitleri beyin fonksiyonları üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle DHA, beyin hücre zarının yapısında yer alır ve hafızayı güçlendirir. Aynı zamanda stres hormonlarını baskılayarak kaygı düzeyini azaltır. Haftada en az 2 gün balık tüketen öğrenciler, hem sınav stresini daha kolay yönetebilir hem de konsantrasyonlarını daha uzun süre koruyabilir. Balık tüketemeyenler için omega 3 kapsülleri de alternatif olabilir ancak mutlaka bir uzmana danışılarak kullanılmalıdır” dedi.

‘BU YİYECEKLERDEN UZAK DURUN’

Al, ayrıca sınav gününe yaklaşırken yeni besinler denemenin ya da alışkanlıkları bir anda değiştirmenin sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Al, “Sınava 1-2 gün kala öğrenciler alışık olmadıkları yiyeceklerden uzak durmalı. Son günlerde mideyi yoran yağlı, kızartmalı, baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalı. Ayrıca sınav sabahı çok ağır bir kahvaltı yerine, yumurta, peynir, zeytin, tam buğday ekmeği gibi tok tutan ve mideyi rahatsız etmeyen gıdalar tercih edilmeli. Muz, ceviz ve süt de sınav sabahı için güzel alternatiflerdir. Bu sayede hem enerjik hissederler hem de sınav sırasında mideyle ilgili problem yaşamazlar” ifadelerini kullandı.