Enerji Bakanı ile gazeteciler Osman Gazi’yi Filyos’tan Karadeniz’e uğurlandı

Eskişehir'deki cinayetle ilgili 1 zanlı tutuklandı

Bunlar da ilginizi çekebilir

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Yapılan oylamanın ardından Muhammed Emin Sarıoğlu, Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkan vekili oldu.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken Düzce’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Gültekin’in vefatının ardından belediyede yeni başkan vekilinin belirlenmesi için seçim süreci başlatılmıştı.

Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen seçimde Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, üçüncü turda 24 oy alarak başkan vekili oldu.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.