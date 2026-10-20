Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen seçimde Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, üçüncü turda 24 oy alarak başkan vekili oldu.
Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetmişti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken Düzce’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Gültekin’in vefatının ardından belediyede yeni başkan vekilinin belirlenmesi için seçim süreci başlatılmıştı.
Yapılan oylamanın ardından Muhammed Emin Sarıoğlu, Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkan vekili oldu.
Muhabir: Haber Merkezi