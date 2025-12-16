5 Kalem Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1752477

1- İdarenin 1.1. Adı : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/Ankara ÇANKAYA/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03125650415 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 15.01.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : T.C. Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/Ankara

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 5 Kalem Malzeme Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Ayakta Durma Sehpası 13 Adet Coldpack Cihazı (Derin dondurucu+10 coldpack) 13 Adet Hasta Sandalyesi 110 Adet Parafin Kazanı 13 Adet Terapist Sandalyesi 110 Adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dağıtım listesinde teslim yerleri belirtilmiştir. DDP (Delivery Duty Paid)-Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak yüklenici tarafından malların teslimi gerçekleştirilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : a) Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte işe başlanmış sayılır. Yüklenici, sözleşmede belirtilen ürünlerin tamamını, sözleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde tahsis listesinde yer alan sağlık tesislerine kurulum ve montajını yaparak teslim edecektir. b) Teslim sonrası, ilgili sağlık tesisi tarafından oluşturulacak mal muayene ve kabul komisyonu, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli muayene ve kabul işlemlerini gerçekleştirecektir. c) Muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sağlık tesisi tarafından eksiksiz olarak düzenlenecek belgeler (Muayene ve Kabul Raporu, Taşınır Geçici Alındı Belgesi vb.) üst yazı ekinde ivedilikle Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma Daire Başkanlığına gönderilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi 4.3.3. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

İmalat Yeterlik Belgesi

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 4.3.4. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Ürün Takip Sistemi Belgesi

Ürün Takip Sistemi Belgesi_İstekli

Ürün Takip Sistemi Kapsam Dışı Beyanı 4.3.5. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanmasına ilişkin belge: TS Hizmet Yeterlilik Belgesi 4.3.6 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Katalog

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar 4.3.7. Demonstrasyon yapılması istenmektedir. 4.3.8. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Dürüstlük Belgesi 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu kurumlarına ve/veya sağlık hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarına, teşhis ve/veya tedavi amaçlı tıbbi cihaz satışına ilişkin tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu ihale, Herkes için Sağlık Hizmetleri Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi (SHIFA) kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Proje kapsamında sağlanan hibenin (123.019.500 Avro) bir kısmı, 11 Kasım 2021 tarihli ve 31656 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4759 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uygulamaya konulan Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Sağlık Bakanlığı arasındaki Hibe Antlaşması doğrultusunda, ihale sonucunda imzalanacak sözleşme kapsamında yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. 45.5 Sözleşmenin 24. Maddesi kapsamında, sözleşme bedelinin %20'sine kadar oran dahilinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

