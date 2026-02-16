2025/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Gölbaşı İlçe, KOPARAN-İMAR Mahalle/Köy, 26 Ada, 5 Parsel

Adresi : Koparan İmar Mahallesi 26 Ada 5 Parsel Gölbaşı/Ankara

Yüzölçümü : 442,00 m2

İmar Durumu :Dosya içerisinde bulunan Gölbaşı Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.11.2025 tarih ve E-49485841-754-30193 sayılı yazısında; “İlgi yazınıza istinaden yapılan incelemede, Koparan Mahallesi 26 ada 5 no'lu parselin; Gölbaşı Belediye Meclisi'nin 04.06.2018 tarih ve 222 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.08.2018 tarih ve 1360 sayılı kararı ile tadilen onaylanan Tulumtaş ve Koparan Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ve Yakın Çevresine Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, planın 17.10.2018 tarihi itibariyle Belediyemiz askı ilan panosunda 1(bir) ay süreyle askıya çıkarıldığı ve planın kesinleştiği, Söz konusu Tulumtaş ve Koparan Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ve Yakın Çevresine Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 11.06.2020 tarih ve 2019/106Esas, 2020/851 Karar ve 2018/2526Esas, 2020/850Karar sayılı kararları ile iptal edildiği, Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2025 tarih ve 1492 sayılı kararı ile Güneybatı Ankara Planlama Bölgesi 7 No'lu Mevzii Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, plana yönelik askı işlem sürecinin devam ettiği hususları tespit edilmiştir.” Denilmiştir.

Kıymeti : 2.652.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: dosyasındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:26

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 10:26

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 10:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.