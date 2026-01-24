2025/11077 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11077 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.400.000,00
|1
|Taşıt
|34KTP820 Plakalı , 2023 Model , MG Marka , MG4 ELECTRİC Tipli , A223707A00009532 Motor No'lu , LSJWH4098PN265558 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri araç
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:09
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:09
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:09
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN02386638