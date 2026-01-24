2025/11077 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11077 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.400.000,00 1 Taşıt 34KTP820 Plakalı , 2023 Model , MG Marka , MG4 ELECTRİC Tipli , A223707A00009532 Motor No'lu , LSJWH4098PN265558 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:09

(İİK m.114/4)