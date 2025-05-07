Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/51946 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, YUKARIYURTÇU Mahalle/Köy, 62846 Ada, 2 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden 17667/4341736 hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın yakın çevresinde benzer vasıfta boş konut arazileri ve konut siteleri bulunmaktadır.Taşınmaz tapu kayıtlarında Arsa vasıflı olup, imar planına göre Konut Alanıdır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Yukarıyurtçu Mahallesi, 62846 Ada, 2 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 9.303,72 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Konut, Emsal:1.20 Yençok:19 kat yoldan 10m çekme mesafeli yapılaşma koşullarına haiz, yola/ parka v.s. Terkini olmayan net imar parseli olduğu bilgisi alınmıştır

Kıymeti : 185.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 13:46

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.