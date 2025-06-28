Sayı :2025/ 92 Esas

Davalı 12721092318 TC Kimlik No'lu Raşit YAĞDIRAN'a dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilememesi nedeniyle dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiş olmakla,; Davacı Gelecek Varlık Yön. A.Ş. Vekili dava dilekçesinde özetle; Ankara 2. Genel İcra Dairesinin 2023/185631 esas sayılı dosyasında alacaklı olduklarını, borçluya usulüne uygun takip talebinde bulunduklarını ve ödeme emrinin tebliğ edildiğini, borçlunun mal varlığı için haciz işlemi yapıldığını ve satış işlemlerine başlanıldığı sırada ilgili icra dairesince resen dosya üzerinde yapılan inceleme ile ödeme emri tebligatının usulsüz olduğu gerekçesi ile önceden kabul edilen satış talebinin bu kez reddedildiğini ve satış işleminin iptal edildiğini, buna ilişkin kararı 11.02.2025 tarihinde öğrendiklerini, tebligatların usulüne uygun yapıldığını, satış işleminin iptali kararının yanlış olduğunu belirterek ilgili icra dairesinin 27.12.2024 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce düzenlenen 12.02.2025 tarihli tensip tutanağı ile ise özetle;

-HMK 122.maddesi gereğince dava dilekçesinin davalıya tebliğine,HMK. 317/2.maddesi gereğince, davalının iki hafta içinde davacıya cevap verebileceğine, HMK 128.maddesi gereğince süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tümünü inkar etmiş sayılacağına, HMK 131.maddesi gereğin ce cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceğinin ihtarına,

-Cevap dilekçesinde HMK 129.maddesinin a,b,c,ç,ğ fıkralarında belirtilen (mahkemenin adı, davacı ile davalının adı-soyadı, adresleri, davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği adres, davalının TC kimlik numarası, var ise tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı, adresleri, davalının kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası) eksik ise bu eksiklerin giderilmesi için davalıya bir haftalık süre verilmesine, eksikliğin bu süre zarfında giderilmemesi halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılmasına (HMK 130.madde)

-Cevap dilekçesinde bildirilecek ve getirtilmesi gereken delillerin celbi için müzekkere yazılmasına, masrafın davalının yatıracağı gider avansından karşılanmasına,

-Davanın (ŞİKAYET) davası olduğuna,

-Davanın basit yargılama usulüne tabi olduğuna,

-HMK 318.maddesi gereğince tarafların dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça hangi vakanın delili olduğuna da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorunda olduklarının ihtarına,

-İstem İİK'nun 16 ve devamı maddeleri kapsamında görülmekle İİK'nun 18/son maddesi gereğince duruşma açılmaksızın dosya üzerinden inceleme yapılmasına,

11-Tensip zaptının taraflara tebliğine, tebliğ tarihi ile birlikte tensip kararında belirtilen yasal ihtarlardan haberdar olmuş sayılacaklarının ihtarına karar verilmiş olup;

İşbu dava dilekçesi ve tensip zaptının adresi tespit edilemeyen Davalı 12721092318 TC Kimlik No'lu Raşit YAĞDIRAN'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı husus dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09 Nisan 2025