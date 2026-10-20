Bolu Belediyesi davasında savunma yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, serbest kalmak istediğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. Özcan, oğluna kız istemek istediğini söyleyerek bundan sonraki yaşamında siyasetten uzak duracağını dile getirdi.
"EVİMDE KEDİ GİBİ OTURACAĞIM!"
Özcan, savunmasında şu ifadeleri kullandı: “Serbest kalmak istiyorum. Oğluma kız istemek istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evde kedi gibi oturacağım.”
Siyasi gelişmelere de değinen Özcan, “İsterse Öcalan’ı çıkarsınlar, isterlerse mültecileri doldursunlar umurumda değil. Evimde kedi gibi hiçbir şeye karışmadan oturacağım” dedi.
Muhabir: Melisa Sapaz