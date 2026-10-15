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Sarıyer'de kuvvetli yağış, sel sularının meydana gelmesine neden oldu. Sokağı dolduran sel suları ise otomobilleri de sürükledi. Sağanak sonrasında yaşananlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İstanbul'da etkilisini gösteren sağanak hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Şişli Mecidiyeköy Berk Sokak girişindeki bir kadın, sel sularına kapıldı. Suda sürüklenmeye başlayan kadını gören vatandaşlar yardıma koştu. Suda sürüklenen kadın ise son anda kurtarıldı.

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