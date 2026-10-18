Sakarya’nın Sapanca ilçesinde etkili olan sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarma operasyonunun ardından yaşanan duygu dolu anları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı.

AFAD personeli Murat Ergül, kurtardığı Zeynep bebeği kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı. Ergül’ün, bebeğin uykusu bölünmesin diye onu usulca pışpışlaması dikkat çekti.

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“Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zeynep bebeğin yaşadıklarını belki ileride hatırlamayacağını ancak ekiplerin onu korumak için seferber olduğunu belirtti.

Afet anlarında görev yapan ekiplerin fedakârlığına dikkat çeken Çiftçi, başta Murat Ergül olmak üzere vatandaşların yardımına koşan tüm görevlilere teşekkür etti. Çiftçi’nin paylaşımı, zor anlarda gösterilen şefkatin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Muhabir: Haber Merkezi