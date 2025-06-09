Samsun’un Kavak ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki Ali Berkay Uçar yaşamını yitirdi.Genç sürücünün motosikletiyle birlikte metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Samsun-Ankara Karayolu üzerindeki Saraçoğlu rampaları mevkisinde gerçekleşti. 06 ABU 760 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Ali Berkay Uçar, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, orta refüje çarptıktan sonra metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede Ali Berkay Uçar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Uçar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin refüje çarpmasının ardından savrularak sürüklendiği görülüyor.