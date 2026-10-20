Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir dizi resmi temasta bulunmak üzere gittiği Güney Kore'de tıbbi görüntüleme teknolojilerinin öncü kuruluşlarından Samsung Medison'u ziyaret ettiğini duyurdu. Ziyarette yapay zeka destekli ultrason sistemlerini ve sürdürülen iş birliği kapsamındaki üretim süreçlerini yerinde değerlendirdiklerini kaydeden Memişoğlu, geçen yıl başlatılan teknoloji transferiyle üretimine adım atılan ultrason cihazlarında önemli bir aşamaya gelindiğini aktardı.

Türkiye'de kurulacak üretim tesisine ve hedeflere ilişkin detayları paylaşan Bakan Memişoğlu, 'Ziyaretimizde, sürecin ülkemizde kurulacak üretim tesisiyle yerli üretim kapasitemize yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Monitöründen probuna, yazılımından donanımına kadar cihazlarımızı en az yüzde 71 yerlilik oranıyla kendi tesisimizde üreterek bu kritik teknolojiyi ülkemize kazandıracağız. 'Üreten Sağlık' vizyonumuzla geliştiren, üreten ve teknolojisini inşa eden bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.