Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin etkin şekilde devreye girdiği ve tüm tehditlerin başarıyla bertaraf edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İran saldırılarının başlamasından bu yana dikkat çeken veriler paylaşıldı. Buna göre BAE hava savunma unsurları şimdiye kadar toplam 345 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1773 İHA’ya müdahale etti.

Yetkililer, ülkenin hava sahasının güvenliğinin sağlanması için savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesinde tutulduğunu vurguladı.

Bölgede artan gerilimle birlikte, karşılıklı saldırı ve savunma hamleleri Orta Doğu’daki tansiyonun yükseldiğine işaret ediyor.