Pankreas kanseriyle mücadele eden 67 yaşındaki sanatçının sağlık durumu, 7 Ekim’de ağırlaşmış; hastaneye kaldırılan Olgun’un yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bildirilmişti. Bu sabah alınan bilgilere göre, sanatçının hayatını kaybettiği öğrenildi.

SONER OLGUN KİMDİR?

18 Haziran 1959’da Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun olan sanatçı, Türk Halk Müziği ve taverna müziğine getirdiği kendine özgü yorumuyla tanındı.

“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Olgun, uzun yıllar sahne çalışmalarını sürdürdü.