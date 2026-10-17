Mersin'de vatandaşları 'iş bulma ve yatırım' vaatleriyle kente getirerek adlarına GSM hattı alan ve banka hesaplarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce vatandaşları 'iş bulma ve yatırım' vaatleriyle kente getirerek adlarına GSM hattı ve alıp banka hesaplarını kullanarak, 360 vatandaşı yaklaşık 16 Milyon TL mağdur eden şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen 22 şüphelinin MASAK hareketlerinde 25 milyar TL işlem hacmi gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilere yönelik adreslerde yapılan aramalarda, 21adet cep telefonu, 28 adet sim kart, 1 adet laptop, 1 adet flash bellek, 86 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.