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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H., A.F. ve A.F. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışma kapsamında, haklarında 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan soruşturma başlatılan 9 şüpheli Mersin, İstanbul, Kocaeli ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüpheli A.H.'nın evinde terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri kapsamında havale sistemine dahil edilmek üzere bulunduğu belirlenen 397 bin 768 TL'ye el konuldu.

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