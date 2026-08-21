Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak göçmenleri taşıyan aracın ilçeden geçiş yapacağı belirlendi. Takibe alınan kamyonet, uygulama noktasında durduruldu. Aramada, kamyonetin kasasında branda altına gizlenmiş 7'si kadın 19 kaçak göçmen yakalandı, sürücü F. V., gözaltına alındı.

F.V., hurdacılık yaptığını belirterek, göçmenlerin aracına zorla bindiğini öne sürdü. İfadeleri alınan göçmenler ise F.V. ile Yunanistan'a gitmek üzere anlaştıklarını ve araca kendisinin bindirdiğini söylediği öğrenildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen F.V., çıkarıldığı mahkemece 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.