İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Boğaziçi A.Ş.’de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan’ın kardeşi Genel Müdür Müşaviri Deniz Erzincan bu sabah gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, “rüşvet almak/vermek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet birimlerinin düzenlediği sabah operasyonunda, aralarında Deniz Erzincan ve Boğaziçi A.Ş. Satın Alma Uzmanı Ali Cüneyt Özdemir’in de bulunduğu en az 14 kişi gözaltına alındı.

Kamu İhale Dosyaları Mercek Altında

Savcılık kaynakları, Boğaziçi A.Ş.’de bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve bu süreçte maddi çıkar sağlandığı yönünde ciddi şüpheler bulunduğunu belirtiyor. Gözaltına alınan isimlerin, belirli şirketlere avantaj sağladığı ve karşılığında menfaat temin ettiği iddia ediliyor.

Şüphelilerin evlerinde ve ofislerinde yapılan aramalarda dijital materyallere, sözleşmelere ve çeşitli belgelere el konuldu. Soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği bildirildi.

Sanat Dünyasından Sessizlik

Boğaziçi A.Ş. yöneticilerinden Deniz Erzincan, Türkiye’nin önde gelen bağlama ustalarından ve konservatuvar eğitmeni Erdal Erzincan’ın kardeşi. Şu ana kadar Erzincan ailesinden ya da sanat camiasından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.