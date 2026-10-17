Havran ilçesine bağlı Çakırdere Mahallesi'nde dün gece saatlerinde U.Y. yönetimindeki 10 BF 675 plakalı kamyon, yolda ilerlerken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Havran İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç ve 4 personel sevk edildi. Kısa sürede tüm aracı saran alevlere, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 2 arazöz ve bölgedeki özel bir maden şirketine ait su tankeri de destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.