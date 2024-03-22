Çankırı: "Konak'ta yaşam üçgeni oluşturacağız"

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi önünde projelerini anlattı. Projelerini 5 ana başlıkta topladıklarını dile getiren Çankırı, "'Yerinde yenilenmenin tam zamanı Konak' dedik. 'Ticaretin tam zamanı Konak' dedik. 'Kültür ve turizmin tam zamanı Konak' dedik. 'Aklın yolu, ortak akılla yürütmenin tam zamanı' dedik ve sosyal projelerimizi bir çatı altında topladığımız, 'gelişim için tam zamanı Konak' dediğimiz başlıklarımız var" ifadelerini kullandı. Konak'ın şehrin 'old town'u olduğunu dile getiren Çankırı, "Konak ilçesi İzmir'in 'old town'u en iyi anlatan ilçelerinden bir tanesi. İzmir, inanç turizminin, sağlık turizminin, fuar turizminin, kültür turizminin en yoğun yaşandığı yerlerden biri. Ama bunu daha katma değerli yaşamamız için buradaki hacmimizin çok daha ileri seviyeye gelmesi lazım. Bunun için de şehrin altyapısının, bu zemine uygun olması lazım. İlçede sadece 360 bin kişi başını yastığa koyuyor. Ama gün içerisinde yaklaşık 1,5-2 milyon kişi ilçeyi alışveriş yapmak, ihtiyaçlarını görmek, iş yerlerine gelmek için turist olarak kullanıyor. O yüzden buranın en öncelikli problemlerinden bir tanesi olan altyapının ve kentsel dönüşümün çok hızlı şekilde aktif hale getirilmesi lazım. Burada yapılacak restorasyon, sokak sağlıklaştırılması, çehresinin güzelleştirmesi noktasında limandan başlayan ve tekrar limanda son bulan 35 tane kültür yolu projemiz var" açıklamalarında bulundu.

'KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN TİCARET ORTAMI KURACAĞIZ'

Ticaretin hacmini genişletmek için limanın içerisinde, liman arkasında ve Kemeraltı'nda 7 bin yıl önce başlayan ticaretin yine aynı şekilde bugünün çağına uygun bir şekilde zemin hazırlanması gerektiğini belirten Çankırı, "Ortak akıl dediğimiz noktada da STK'larımızla beraber yapacağımız oluşumlarda onlara hazırlayacağımız bir zeminde bir STK kampüsü, o STK kampüsünün içerisinde otoparkıyla, konferans salonlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla artık hem gelen misafirlerini hem de ziyaretçilerin de kullanabilecekleri belediyenin bir faaliyeti olacak. Bunun yanında kadın girişimcilerimiz için kuracağımız bir ticaret ortamı ve yapacakları e-ticareti belediyemizin destekleyeceği platformu hazırlayarak hizmet vereceğiz. Konak'ta 10 bin tane işsiz gencimiz var. İhya ve inşalar sürecinde gençlerin hem kendi alanlarında hem de daha sonrasında gençlik merkezleri, kütüphaneler, inovasyon merkezlerinde aktif halde çalışabilecekleri istihdam alanları yaratacağız. Bunların hepsi Konak'ta teker teker hayata geçecek şeyler" dedi.

'DAHA İYİ YAŞANILABİLİR BİR KONAK'

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her türlü dezavantajlı gruba, gençlere, yaşlılara, kadınlara, çocuklara refahı yüksek bir şekilde hizmet vereceklerini dile getiren Çankırı, Konak'ın içinde sadece 4 tane anaokulu olduğunu belirtip, "Burada binlerce çalışan kadınımız var. Onların çocuklarını güvenle bırakacakları yerlere ihtiyaçları var. Engelli ailelerimiz, engelli evlatlara sahip ailelerimiz var. Gerektiğinde çocuklarını bırakabilecekleri şekilde bir hizmet sunacağız. Yapacağımız işler tam anlamıyla insana dokunacak. Çok daha iyi yaşanabilir bir Konak'ı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Konak'ı 7 bölgeye böldüklerini ve 111 mahallenin her birinin farklı problemleri olduğunu söyleyen Çankırı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gültepe'nin problemi kentsel dönüşüm, Alsancak'ın problemi altyapı. Göztepe'nin problemi otopark, Hatay'ın problemi pazar yerlerinin otoparktan geçmesi. O yüzden farklı bir alanda farklı şekilde hizmet vereceğimiz yerler var. Bunlar bir anda gözle görülür, fark edilir olacak. Çünkü hemen kolları sıvayacağız ve 7 bölgede farklı işleri bir anda vatandaşımızla buluşturacağız. Öncelikle tertemiz bir Konak göreceğiz. Kirli bir görüntü yerine temiz bir şehir görüntüsü olacak ama bunun yanında şantiye görünümünde yerler de olacak. 3'üncü yılın sonunda ortaya bir görüntü çıkacak ama 5'inci yılın sonunda Konaklılar, 'İyi ki tercih etmişiz' diyecek."

'İZMİR YENİDEN BİR VİZYON KAZANACAK'

İzmir'de 6 yıldır milletvekilliği yaptığını ifade eden Çankırı, "5 yıldır da yerel yönetimlerde başkan yardımcısıyım. 'Yerel yönetimlerde başkan yardımcısıyım' demek gerçekten benim için çok büyük bir deneyim. Çünkü 810 belediyesi olan AK Parti belediyelerinin yapmış olduğu işlerle hemhal olduk. Onların sohbetlerinde, onların birbirlerine nasıl rol model olduğunu izledik. O yüzden aklımızda çok fazla proje var. Buradaki vatandaşlarımızın hepsini tek tek hayata geçireceğimizden emin olmasını isteriz. İzmir, eskisini yaşatarak yeni bir vizyon kazanacak. Burada çok kıymetli bir tarihimiz var. Tarihi dokularımıza sahip çıkarak hem ticareti hem turizmi ilerleteceğiz hem de vatandaşımız artık Konak'a sadece çalışmaya gelmeyecek. Evi de Konak'ta olacak, çocuğu da Konak'ta okula gidecek, iş yeri de Konak'ta olacak. Konak'ta yaşam üçgeni oluşturacağız. Bu yaşam üçgeninin oluşacağı en güzel, en keyifli yerlerden bir tanesi İzmir'in kalbi olan Konak'ımız" diye konuştu.