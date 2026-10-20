Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Gram altın, 20 Ekim Salı günü 6 bin 590 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde fiyatlarda dalgalanma yaşanırken, altın alım satımı yapan vatandaşlar güncel fiyatları yakından izliyor.

Piyasa verilerine göre gram altın gün içerisinde 6 bin 560 TL ile 6 bin 610 TL aralığında hareket etti.

20 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Gram altın: 6.590 TL

6.590 TL Çeyrek altın: 11.181 TL

11.181 TL Yarım altın: 22.362 TL

22.362 TL Tam altın: 44.725 TL

44.725 TL Cumhuriyet altını: 45.555 TL

Altın fiyatları piyasalara ve kuyumcuların alış-satış makaslarına göre farklılık gösterebilir. Listelenen fiyatlar gün içindeki piyasa verilerine dayanmaktadır.