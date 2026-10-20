ürkiye ekonomisinde 20 Ekim Salı günü veri gündemi yoğun geçecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanacak istatistikler, üretim maliyetlerinden Türkiye'nin dış finansal varlık ve yükümlülüklerine kadar birçok alanda güncel tabloyu ortaya koyacak.

Üretici fiyatlarında son durum belli olacak

TÜİK, eylül ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini saat 10.00'da açıklayacak. Veriler, Türkiye'de üretilerek yurt dışına satılan ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimi gösterecek.

Aynı gün saat 16.00'da toplam sanayi üretici fiyat endeksine ilişkin verilerin de yayımlanması bekleniyor.

Merkez Bankasından kritik veri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu istatistiklerini saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

Söz konusu veriler, Türkiye'nin yurt dışındaki finansal varlıkları ile yurt dışına karşı finansal yükümlülüklerinin büyüklüğünü ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

Ekonomide gözler yeni rakamlarda

Açıklanacak veriler, üretim maliyetlerinin seyri ve Türkiye'nin dış finansal dengesi açısından değerlendirilecek. Özellikle üretici fiyatlarındaki değişim, sanayi sektöründeki maliyet baskılarının izlenmesi bakımından dikkatle takip edilecek.

Gün içerisinde yayımlanacak rakamlarla birlikte ekonominin mevcut görünümüne ilişkin yeni değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.