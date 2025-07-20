Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tanker ile çekicinin çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüleri Ebubekir Demir (45) ve Adem Bozkurt (25) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana ve Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı bağlantı yolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Ebubekir Demir yönetimindeki 03 RH 800 plakalı tanker ile Adem Bozkurt'un kullandığı 27 ARP 252 plakalı çekiciyle çarpıştı. Çekici devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücüler Demir ile Bozkurt’un sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettikleri tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Ebubekir Demir ve Adem Bozkurt'un cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.