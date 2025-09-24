Tokat Erbaa ADSM (20 Adet) Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları Hazırlanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale ihalesi ile ihale edilir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1522383

1- İdarenin 1.1. Adı : SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 1.2. Adres : TC Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/Ankara ÇANKAYA/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03124585857 1.4. İhale belgelerinin görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 13.10.2025 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Kat: 7 186 Nolu Oda 06800 Çankaya - Ankara



3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : Tokat Erbaa ADSM (20 Adet) Uygulama Projeleri ve İhale Dokumanları Hazırlanması İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Mimari Uygulama Projeleri 3'er (Üçer) takım, Diğer disiplinlere ait 2'şer (İkişer) Takım imzalı proje ve tüm dokümanlar 1 'er (Birer) Takım Bütçe Maliyet Hesapları 1 (Bir) Takım Bellek edecek/DVD (Fotoğraf görüntüleri içeren) 1 (Bir) Takım tüm projelere ve resimlere ait CD/DVD Islak imzalı tüm paketleri ve güncel etüt yüklemenici tarafından bilgisayarda taranarak CD/DVD'lere kaydedilmesi ve idareye dağıtılması .

Ayrıntılı özellikler EKAP'ta yer alan teklifler, içinde bulunan idari şartnameden farklıdır. 3.3. Yapılacağı/teslim yer : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Kat: 7 186 Nolu Oda 06800 Çankaya - Ankara 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama miktarı 180(YüzSeksen) fiyattan itibaren 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı andan itibaren 15 gün içinde çalışmaya başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlilik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin yeterlilikler tarafından e-teklif kapsamında belirtilen bilgiler ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgeler aşağıda verilmiştir:

4.1.1.Teklif mektubu.

4.1.2. Teklifin yetkili olduğundan emin olun bilgi ve belgeler:

4.1.2.1.Tüzel'in; işlerin yönetimindeki görevliler ile ilgilerine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2.Vekâleten ihaleye katılmadıkça ve ilgili bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4İsteklinin iş birliği olması halinde iş ortaklığı beyanı.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken süreler: Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşınmasının yapılması: 4.3.1. Yapımla ilgili hizmet işlerinde son beş yıl içinde bedel içeren sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel tarafından kişinin iş deneyimi göstermek üzere kullanılan belgenin, yasal kapasitesin yarısından fazla hissine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin sıcaklığı konusunda temsil ve yönetime yetkili olan arkadaşına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan düzenlendikten sonra düzenlenen ve düzenlendiği doğru son bir yılda bir arada bu şekilde korunan, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında saklanan işlerden elde edilen iş sürecinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci bölümünün ikinci fıkraları gereğince ödeme para birimine dayalı olarak oluşturulan birleşik ilişkiler içinde kullanılması halinde bu hukuki yenilenebilirlik ve bu sürenin tevsik olduğu durumlar.

4.4. Bu ihalelerde benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2025 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Teblikte Yapının Mimarlık Hizmetlerine Esas Olan Sınıf 4C Grubu ve Üzeri Uygulama Projeleri yapmış olmak



5-Ekonomik açıdan alternatif teklifler sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli halklar katılabilecektir.



7-İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına girerek giriş teklif dokümanlarını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılma belgesi ve diğer eklerle hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarihi ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9-İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi teslimi bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, ihalenin açılmasıyla anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilir.



11-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihalelerin tarihi 90 (Doksan) takvim günüdür.



14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğerleri:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Mühendislik Hizmetleri/0,73

Sınır değerin altında teklif sunan tekliflerin teklifleri açıklaması istenilmeksizin reddedilecektir.



