Dilan ve Engin Polat çiftinin gözaltına alınmasının ardından franchise sistemiyle kurulan şubelerde yaşanan mağduriyetler bir bir ortaya çıkıyor. İş insanı Erdener Aktaş, katıldığı Magazin Bahane programında yaşadığı dolandırıcılığı detaylarıyla anlattı.

Aktaş, Polat ailesine ait olduğu belirtilen franchising sisteminin sosyal medya fenomenleri üzerinden komisyon usulüyle pazarlanarak yatırımcılara "sahte ciro" gösterildiğini ileri sürdü. 130 şubenin bu yöntemle kandırıldığını söyleyen Aktaş, “Küçük bir şubenin cirosu 35 milyon TL gibi gösteriliyordu. Gerçek rakamlar çok daha düşüktü” dedi.

“Sözleşme Yok, 3 Milyon TL Elden Alındı”

Alaçatı’daki bir görüşme sonrası sisteme dahil olduğunu belirten Aktaş, herhangi bir resmi belge olmadan kendisinden 3 milyon TL elden ödeme alındığını söyledi. “Bana 10 sayfalık bir sözleşme verildi ama asıl metin 34 sayfaydı. Her şey usulsüz ilerledi” ifadelerini kullandı.

“Kriz Grubu Para Karşılığı Negatif Haberleri Sildirtti”

Aktaş’ın iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Kurulan kriz yönetim grubunun, para veren franchise sahipleri adına sosyal medyada çıkan olumsuz haberleri sildirdiğini öne sürdü. Hatta Dilan Polat’ın “Hokkabas” şarkısının bile bu fondan finanse edildiğini iddia etti.

“Evime Haciz Geldi, Arabamı Kaybettim”

Mağduriyetin boyutlarını anlatan Aktaş, “Elden verdiğim 3 milyon TL’nin ne fişi ne faturası var. Üstüne üstlük Sezgin Polat adına evime yeniden haciz geldi. Arabamı E-5’te polis çevirmesiyle kaybettim” sözleriyle yaşadığı maddi kayıpları kamuoyuyla paylaştı.

“Fake Hesap Açmayan İşten Atıldı”

Polat ailesinin sosyal medya üzerinden baskı kurduğunu öne süren Aktaş, “Fake hesap açıp destek mesajı atmayanlar işten çıkarıldı. Hâlâ 67 mağdur var ama korktukları için sadece birkaç kişi konuşabiliyor” dedi.

Zayıflama Kahvesine Sağlık Şüphesi

Aktaş, Polat ailesinin satışa sunduğu zayıflama kahvesi hakkında da önemli uyarılarda bulundu. Kahveyi kullanan kişilerden olumsuz geri dönüşler aldığını belirten Aktaş, “Şikâyetler arttı, bazıları kutuyu bitirmeden bırakmak zorunda kaldı. Ürün hâlâ 699 TL’ye satılıyor. Analiz yaptırmak istedik ama engellendik” ifadelerini kullandı.

“Davalar Sürüyor, Denetim Bitmedi”

Son olarak kamuoyundaki “aklandılar” algısının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Aktaş, “Davalar bitmedi. Şirketlerde hâlâ denetimli kayyum görevde. Ticari faaliyetler sınırlı, gelirler devlet kontrolünde” diyerek dikkat çekici bir uyarıda bulundu.