Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sahaya taşınacak erken seçim ve imza kampanyasında yaklaşık 240 bin partili görev alacak.

Kampanya Mahallelerde!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 19 Mart’ta başlatılan operasyonun ardından 11 kentte eylem düzenleyen CHP, kampanyayı mahallelere taşıyacak. Mahalle temsilcileri ise CHP üyelerinden başlayarak tüm seçmenlerle birebir konuşacak.

“Tanış, konuş, imza al”

Sahada, “Tanış, konuş, imza al” projesi devam ederken CHP Genel Merkezi görevli üyelere, mazeretini soracak. Geçerli mazereti olmamasına rağmen kampanya sürecine dahil olamayan partililerin yerine, yeni üyeler görevlendirilecek.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya sürecini yerellerden başlatmayı planlayan parti yönetimi, süreci yakından takip edecek.

CHP, 20 milyonu aşan bu imza sayısını 28 milyona yükseltmeyi hedefliyor.