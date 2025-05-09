ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2025 Yılı 41 Kısım Biyomedikal Sarf Ve Genel Sarf Malzeme Alımı İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/627231

1-İdarenin a) Adı : ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ b) Adresi : Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. No: 271 KEÇİÖREN/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 0312 356 90 00-2018 - . ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2025 Yılı 41 Kısım Biyomedikal Sarf Ve Genel Sarf Malzeme Alımı İhalesi b) Niteliği, türü ve miktarı : 41 Kısım Sarf Malzeme (Değişik Miktarlarda)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.Kısımdan 26. Kısıma kadar ve 41. Kısım Biyomedikal Sarf Depo, 27.Kısımdan 40.Kısıma kadar olan malzemeler Ayniyat Tüketim Deposuna teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra hastane ihtiyacına binaen belli aralıklarda yazılı siparişlerle sözleşme süresinin sonuna kadar teslimat yapılacaktır. Sipariş edilen mal ilgili depo tarafından verilen süre içerisinde Hastanemiz Biyomedikal Sarf Depo Ayniyat Tüketim Deposu Birimine teslim edilecektir. Sipariş formunda herhangi bir süre belirtilmediyse en geç 10 (on) gün içinde hastanemiz ilgili depo birimine teslim edilecektir, ancak bu süre 20/12/2025 tarihini geçmeyecektir. Yüklenici, idarenin yazılı siparişini beklemeden sözleşmenin son gününde kalan malzemeleri teslim etmek zorundadır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.06.2025 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : K Blok Başhekimlik Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: İsteklinin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Kayıt Belgesi

Kapsam Dışı Beyanı ve Yetkili Satıcı Belgesi

Malzemenin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Kayıt Belgesi

ÜTS Yetkili Satıcı Belgesi 4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: EN 737 Standardına Uygun Belge - ISO 9001:2000 Kalite Belgesi Ve CE Belgesi

EN ISO 11140-1 Class 1. Sınıfına Uygun Belge

ISO 11138-1 - ISO 11138-3 Belgesi Ve Ürünün Kısaltılmış İnkübasyon Süresini Gösteren (RIT) Bağımsız Bir Kuruluştan Alınmış Test Raporu

ISO 11140 CLASS 1 Belgesi

ISO 11140 Class 1 Standartına Uygun Belge

ISO 11140 Standartlarına Göre 1. Sınıf Uygunluğu Belgesi

ISO 11140 Standartlarına Göre 6. Sınıf Uygunluğu Belgesi

ISO 11140 Standartlarına Uygun Belge

ISO 9001 VE CE Kalite Belgeleri

Katalog

TS EN 11140 Standartlarına Göre 2. Sınıf Uygunluğu Belgesi 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

