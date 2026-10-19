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Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çalışmalar kapsamında, örgütün eğitim yapılanmasında yer aldığı, örgüt suçlarından aranan kişilerin yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettiği ve tutuklu veya hükümlü örgüt mensuplarının yakınlarına maddi destek sağlayarak örgüte taban kazandırmaya çalıştığı değerlendirilen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.

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