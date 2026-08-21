Ankara’nın tarihi merkezi Ulus’ta kent içi ulaşımı ve sosyal yaşamı değiştirmesi hedeflenen Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Dolmuş Durakları Projesi hizmete girdi. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan proje, yıllardır açık alanda hizmet veren dolmuş duraklarını modern ve kapalı bir merkeze taşıdı.

Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından hazırlanan ve 2016 yılında temeli atılan proje, uzun yıllar tamamlanmayı bekledi. 2019 yılında göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetimine yaklaşık yüzde 30 seviyesinde devredilen proje, çalışmaların sürdürülmesiyle tamamlandı.

Yaklaşık bin dolmuş hareket ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, uzun yıllardır Gülbaba ve Bentderesi’nde açık alanda hizmet veren dolmuşlar yeni merkeze taşındı.

Keçiören, Gölbaşı, Mamak ve çevre güzergâhlara hizmet veren yaklaşık bin dolmuş, yeni terminalden hareket etmeye başladı. Projenin özellikle Ulus’taki trafik yoğunluğunu azaltması, dolmuşların daha düzenli ve güvenli bir ortamda hizmet vermesi hedefleniyor.

Vatandaş yeni durakları bulmakta zorlanıyor

Ancak projenin vatandaş açısından tam anlamıyla işlevsel hale gelmesi için yönlendirme eksikliğinin giderilmesi önem taşıyor. Modern ve kapalı bir terminal yapılmasına rağmen vatandaşın hangi dolmuşa nereden bineceğini bulmak için dakikalarca yürümesi, projenin en dikkat çeken eksikliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle yönlendirme levhalarının yeterli olmaması, Ankaralıların yeni dolmuş duraklarına ulaşmasını zorlaştırıyor. Ulus merkezine ulaşan vatandaşlar, dolmuşların hangi bölümden kalktığını bulabilmek için uzun mesafeler yürümek zorunda kalıyor.

İki katlı yapıya ulaşan vatandaşlar, gidecekleri semte göre dolmuşların nereden hareket ettiğini öğrenmekte güçlük çekerken, girişte görev yapan güvenlik personeli yolculara yardımcı oluyor.

Yeni merkezin daha kullanışlı hale gelebilmesi için özellikle duraklara ve güzergâhlara ilişkin açık ve görünür yönlendirme levhalarının artırılması bekleniyor.

Yeni Marketler ve kafeler açılacak

Yeni dolmuş terminalinde yolcular için kapalı bekleme alanları bulunuyor. Merkezde ayrıca yürüyen merdiven ve asansörler de yer alıyor.

Bu düzenlemelerin özellikle yaşlı, engelli ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırması amaçlanıyor.

Merkez içerisinde ticari alanların yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Başkanlığı bürosu, Başkent Market ve çeşitli ABB hizmet birimleri de bulunuyor.

Önümüzdeki dönemde merkezin içerisinde yeni market ve kafelerin de hizmete açılması planlanıyor.

Trafik ve otopark sorununa çözüm hedefleniyor

Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen proje, yalnızca dolmuş duraklarından oluşmuyor. Proje kapsamında Ulus’un kronikleşen trafik ve otopark sorununa da çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Kompleksin bodrum katı özel araç otoparkı, alt zemin ve zemin katları ise dolmuş durakları olarak tasarlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin tamamıyla devreye girmesiyle birlikte Ulus’taki trafik yoğunluğunun azalacağını ve bölgenin önemli bir otopark alanına kavuşacağını belirtiyor.

“Ulus, Kültür ve Turizmin Merkezi olacak”

ABB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı yetkilileri, Ulus’un en önemli sorunlarından birinin trafik ve otopark olduğunu belirterek, Bentderesi bölgesindeki Keçiören ve Mamak dolmuşlarının kapalı alana taşınmasıyla bölgedeki ulaşımın daha düzenli hale geleceğini ifade ediyor.

Yetkililer, projenin yalnızca ulaşım açısından değil, Ulus’un kültür ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi açısından da önem taşıdığını vurguluyor.

Proje kapsamında ilerleyen dönemde bölgeye gelecek turistlerin ve Ankaralıların ihtiyaçlarını karşılayacak kültür, sanat ve sergi alanlarının oluşturulması planlanıyor.

Tarihi projelerle birlikte değerlendirilecek

Yeni dolmuş terminalinin hizmete girmesiyle birlikte Ulus’ta sürdürülen Arkeopark ve Roma Tiyatrosu gibi tarihi projelerin de daha sağlıklı şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Ulaşım altyapısının yenilenmesiyle birlikte Ulus’un tarihi dokusunun korunması, kültür ve turizm faaliyetlerinin artırılması ve bölgenin Ankara’nın önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.