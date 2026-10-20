Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 42 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama çalışması devam eden 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA