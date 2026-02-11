ESAS NO : 2024/721 Esas

KARAR NO : 2025/842

DAVALI : ORHAN AYDINMehmet Sait ve Raife oğlu ,1975 yılıdoğumlu

Davacı YILDIZ AYDIN aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile İsveç Devleti Örebro Yerel Mahkemesinin 11/01/2013 tarih ve T 3484-12 sayılı kararın 01/02/2013 kesinleştiği görülmekle; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bahçe Mahallesi/Köyü, Cilt No: 2, Hane No: 1923 nüfusuna kayıtlı, Nezir ve Emine kızı 20/12/1983 doğumlu, 47164157140 T.C. kimlik numaralı Yıldız AYDIN ile aynı hane nüfusuna kayıtlı Mehmet Sait ve Raife oğlu 03/02/1975 doğumlu, 10169389816 T.C. kimlik numaralı Orhan AYDIN'ın ait yabancı mahkeme kararının boşanma yönünden5718sayılı MÖHK'un 58. Maddesi gereğince TANINMASINA VE TENFİZİNE,

2- 427,60-TL başvurma harcı, 615,40-TLkarar harcı olmak üzere toplam 1.043,00-TL ile Resen yapılan 13.320,00 ilanen tebligat bedeli, 480 TL tebligat gideri toplamı olan 16.493,80-TL'nin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

3-Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 45.000,00.TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair verilen karar, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 04/12/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026