Başkent Üniversitesi bünyesindeki BAŞNAM, BÜDAM ve BÜTEM tarafından düzenlenen II. Uluslararası Ali Şîr Nevâyî’nin Eserleri ve Kültürel Etkileri Sempozyumu, 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Uluslararası akademik buluşmada, Türk dili, edebiyatı ve kültür tarihinin önemli isimlerinden Ali Şîr Nevâyî’nin eserleri ve kültürel mirası farklı disiplinler çerçevesinde ele alındı.

10 ÜLKEDEN AKADEMİSYENLER KATILDI

Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Irak’tan akademisyen ve araştırmacıların katıldığı sempozyumda, 9 bilimsel oturumda toplam 43 bildiri sunuldu. İlk gün yüz yüze ve çevrim içi, ikinci gün ise çevrim içi gerçekleştirilen oturumlarda Nevâyî’nin eserleri; dil, edebiyat, tarih, tasavvuf, eğitim, felsefe ve kültürel etkileşim başlıkları altında değerlendirildi.

TÜRK DÜNYASININ ORTAK MİRASI ELE ALINDI

Sempozyum, Türk dünyasının ortak dil, edebiyat ve kültür mirasının bilimsel açıdan değerlendirilmesine katkı sundu. Farklı ülkelerden araştırmacıları bir araya getiren etkinlik, uluslararası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve Nevâyî üzerine yürütülen çalışmaların farklı coğrafyalar arasında paylaşılması açısından önem taşıdı.

İki gün süren sempozyum, Ali Şîr Nevâyî’nin edebî ve düşünsel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik bilimsel çalışmalara katkı sağlayan uluslararası bir buluşma olarak gerçekleştirildi.