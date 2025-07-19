Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin “Millet İradesi” mitingleri kapsamında bu kez Trabzon halkıyla bir araya geldi. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen mitingde Özel, hükümete ve yerel yöneticilere yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Konuşmasında Trabzon’un teşvik haritasındaki yerini gündeme getiren Özel, “Trabzon, 6. bölge teşvik almak, yatırım çekmek ve işsizlikten kurtulmak istiyor ama dinleyen yok. Şehrin dörtte üçü maden sahası olmuş. Mağdenler bölgenin doğasını katlediyor” diyerek çevresel tahribata dikkat çekti.

“Trabzonlular yüksek mevkilerde ama şehre bir faydaları yok”

Trabzon’dan çok sayıda siyasetçinin yüksek makamlarda görev yaptığını hatırlatan Özgür Özel, “AK Parti’den dört milletvekili, dört bakan, büyükşehirde dokuz, Ortahisar’da on yönetici var ama Trabzon’a bir hafif raylı sistem bile yapamadılar. Beceriksizlik Trabzonlularda değil, AK Partili Trabzonlularda” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’a 10 metro yapan bir Trabzonlu var: Ekrem İmamoğlu”

Ekrem İmamoğlu’na gönderme yapan Özel, “Bir tane Trabzonlu CHP’li, İstanbul’a 10 metro yaptı. Demek ki mesele Trabzonlu olmak değil, nerede durduğun” dedi.

Ahmet Kaya örneğiyle iftar bütçesini gündeme taşıdı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın iftar programları üzerinden yaptığı tasarrufa da değinen Özel, “AK Parti döneminde 18 milyon TL’ye daha az iftar verilmiş. Ahmet Kaya bu sayıyı yüzde 50 artırmış, sadece 9 milyon TL harcamış. Yani 2 kişiye değil 3 kişiye iftar verip, daha iyi yemeği yarı fiyatına mal etmiş. Bir yanda iftarda rant devşirenler, diğer yanda halkın hakkını gözetenler var” ifadelerini kullandı.

“Yolsuzluğu da hizmeti de Trabzon görsün”

Konuşmasının devamında iddialarını canlı yayın çağrısıyla destekleyen Özel, “Alalım bilgileri, belgeleri; Trabzon İl Başkanımızla birlikte canlı yayına çıkalım. Trabzon halkı yolsuzluk yapanı da hizmet edeni de görsün” diyerek meydan okudu.

“Her partide yanlış yapan olur ama önemli olan ne yaptığındır”

CHP lideri, yolsuzluk iddialarının sadece siyasi partilere mal edilemeyeceğini belirterek, “Her partide yanlış yapan olabilir. Önemli olan bunu görünce senin ne yaptığın” dedi.

Bugün Trabzon’un en büyük buluşmalarından birinde, evlatlarına sahip çıkan Karadeniz’in yiğit insanlarına teşekkür ediyorum.



Geliyoruz;

Yamaçtan kopan çığ gibi geliyoruz.

Denizden taşan dev dalgalar gibi geliyoruz.

Zincirleri söken fırtına gibi geliyoruz.



Türkiye için… pic.twitter.com/1HmIZMXTiD — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 19, 2025