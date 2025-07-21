Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengizhan Bayyurt, yaz sıcaklarının etkisiyle damarların genişlediğini ve bu durumun varis şikayetlerini artırdığını belirterek, hastalığın ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Bayyurt, özellikle yaz aylarında bacaklarda ağrı, dolgunluk, yorgunluk ve kramp şikayetlerinin artmasının varis belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

Lokman Hekim Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengizhan Bayyurt, artan varis şikayetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Bayyurt, varisin, toplardamar sistemindeki kapakçıkların bozulmasıyla oluşan ve zamanla ilerleyerek yaşam kalitesini düşüren bir hastalık olduğunu söyledi. Bayyurt, “Bu rahatsızlık kendiliğinden geçmez. Tedavi edilmediğinde ayak bileğinde renk değişimi, ciltte kaşıntı, döküntü ve hatta varis ülseri gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Sıcak havalar damarları genişletir ve bu durum varislerdeki kan kaçağını artırarak ağrı şikayetlerini tetikler. Kış aylarında hava soğuk olduğu için damarlar büzüşür ve ağrı azalır. Ancak bu, varisin geçtiği anlamına gelmez” diye konuştu.

‘KÖPÜK TEDAVİSİYLE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM’

Op. Dr. Bayyurt, köpük tedavisinin hem estetik hem de medikal açıdan etkili sonuçlar verdiğini belirterek, şunları söyledi: “En küçük kılcal damarlardan daha büyük varislere kadar, köpük tedavisi her aşamada uygulanabiliyor. Seanslar sadece 10 dakika sürüyor. Ağrısız ve anestezi gerektirmeyen bu yöntemde hastalar hemen günlük yaşamlarına dönebiliyor. Ayrıca Doppler ultrason ile tespit edilen iç varislerde dahi, ameliyata gerek kalmadan konforlu bir şekilde tedavi mümkün. Ayrıca varis çorapları erken evrede destekleyicidir. Uzun süre ayakta kalan ya da masa başında çalışan kişiler için çoraplar bir miktar rahatlama sağlasa da ilerlemiş vakalarda tıbbi müdahale şarttır.”

‘GECİKMEYİN, TEDAVİYİ ERTELEMEYİN’

Geceleri uyandıran kramplar, diz altında kaşıntı, ciltte renk değişikliği ve dökülme gibi şikayetlerin varisin ilerlediğini gösteren durumlar olduğunu kaydeden Op. Dr. Bayyurt, “Bu belirtilerle karşılaşıldığında zaman kaybetmeden uzman bir kalp ve damar cerrahına başvurulmalıdır. Günümüz modern tedavi yöntemleriyle ameliyatsız, kısa sürede ve konforlu bir şekilde varisten kurtulmak mümkün” dedi.