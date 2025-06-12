İstanbul Sultan Ahmed Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Halep El Yazması ve Kütüphanesi'nin İhyası Çalıştayı", İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Çalıştay'a Vali Gül'ün yanı sıra Halep Valisi Azzam el-Garib, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Sultan Ahmed Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Tavman ve Darul Mahtutat Başkanı Mahmut Masri katıldı. İstanbul Kültür Müdürlüğü, ALESCO ve Türk Kızılay'ının destek verdiği programın amacının Halep Vakıf Kütüphanesi'ni doğrudan desteklemek ve İstanbul Sultan Ahmed Vakfı ile Halep Vakıf Kütüphanesi arasında tam bir kardeşlik (ikizleşme) anlaşması kurmak olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda kütüphaneye bağlı tüm merkezlerin, etkinliklerin, programların ve projelerin finansmanının sağlanmasının hedefleneceği de belirtildi. Çalıştay'da Halep'teki el yazmalarının restorasyonu, dijitalleştirilmesi ve korunmasına yönelik iş birliği fırsatları ele alınırken katılımcılar, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için ortak projeler geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

'HALEP KÜLTÜR VE MEDENİYETİMİZİN EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Coğrafyamızın asıl kimliğiyle buluşmasına katkı sunacağına yürekten inandığım bu buluşmaya emek veren bütün kurumlara, sizlere çok teşekkür ediyorum. Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire, Kurtuba, Semerkant, İstanbul ve daha nice şehir farklı coğrafyalarda birbirinden uzak yerler gibi görünse de hepsi ortak medeniyetimizin, ortak hafızamızın temsilcileridir. Yüzyıllar boyunca ilmin ve ticaretin merkezlerinden biri olan Halep'te kütüphaneleriyle, medreseleriyle, yetiştirdiği alimlerle, paha biçilemeyen el yazmalarıyla, kültür ve medeniyetimizin en önemli şehirlerinden biridir" dedi.

'SURİYE HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Vali Gül, “UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesine alınan, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kültür başkenti ilan edilen, dört bir yandan İslam medeniyetinin nadide eserleriyle dolu bu şehir, ne yazık ki yakın geçmişte ağır yıkımlara maruz kaldı. Maalesef büyük zararlar gördü. Bugün Suriye halkının verdiği büyük mücadeleyle, Şam'ın Halep'in ve nice beldenin, yarım asrı aşan bu zulümden kurtulmasının sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Suriye'de barışın devam etmesi ve her alanda kalkınması hepimizin en büyük arzusu. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda resmi ve sivil kurumlarımızın her gün yeni işbirliklerine şahitlik oluyorum. Bugün de bizleri kardeşlik hukukunda buluşturan, ortak mirasımızın yeniden canlandırılması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için, çok kıymetli bir gaye için bir aradayız. İnanıyorum ki birbirinden değerli siz katılımcıların ortaya koyacağı yol haritası çok kıymetli el yazmalarına ve alimlere asırlardır ev sahipliği yapan Halep Vakıf Kütüphanesi'nin yeniden ihyasına büyük katkı sunacak. Ortak kültürel kimliğimizin geleceğe taşınmasını sağlayacaktır" dedi. (DHA)