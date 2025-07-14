Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişe yaşandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında adı geçen Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ün kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini vurguladı.

Parti sözcüsü Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat’ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır"