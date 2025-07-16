Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’ye Moskova’ya saldırmaması gerektiğini söyledi. Washington’dan Pensilvanya’ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Hayır, Moskova’yı hedef almamalı” ifadelerini kullandı.

Trump, Ukrayna’ya uzun menzilli füze gönderileceği iddialarını da reddederek, Rusya’nın 50 gün içinde ateşkes yapmaması halinde ikincil tarifeler uygulanacağı uyarısını yineledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Trump, “Son üç ayda birçok savaşı çözdüm ama henüz bu savaşı çözemedim. Bu bir Biden savaşı, Trump savaşı değil. Hepimizi bu karmaşadan kurtarmaya çalışıyorum” dedi.

Trump, “Ukrayna’nın tarafında mısınız?” sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi: “Kimsenin tarafında değilim, insanlık tarafındayım. Binlerce insanın öldürülmesini durdurmak istiyorum. Öldürmeyi durdurun. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda katliamın durmasını istiyorum.”

Ayrıca Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi’nin milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'ın suç dosyasında kendi adının geçtiğini söyleyip söylemediği yönündeki soruya ise kısa ve net bir şekilde “Hayır” yanıtını verdi.